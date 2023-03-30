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Сегодня, 22:57

Малком рассказал о своем любимом блюде русской кухни

Виталий Косик
Корреспондент
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Малком.
Фото ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о своем любимом блюде русской кухни.

«Я вообще всеядный. Русская кухня очень крутая, мне нравится. Обожаю супы, причем не какие-то там с пюре, а традиционные русские, наваристые. У нас прекрасно готовят на клубной базе. Особенно люблю борщ, всегда добавляю в него по всем правилам сметану. Борщ с мясом — одно из любимых русских блюд, плюс бефстроганов. Мы бразильцы без ума от всего мясного. У нас его тоже готовят бефстроганов, но чуть иначе, по другому рецепту. При этом я уверен, что любой бразилец, который приедет в Россию и попробует вашу кухню, будет от нее в восторге, поскольку у нас частично пересекаются какие-то подходы к еде, мясным блюдам», — сказал Малком в интервью «Российской газете».

26-летний форвард выступает за «Зенит» с лета 2019 года.

В текущем сезоне он сыграл за питерский клуб 26 матчей, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.

Источник: https://rg.ru/2023/03/30/malkom-moia-missiia-v-zenite-ne-zavershena.html
Малком Филипе (Малком)
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 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
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 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
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 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
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 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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