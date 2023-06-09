Малком признан лучшим игроком сезона в РПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt признал форварда «Зенита» Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ.

Ранее Малком был признан лучшим игроком прошедшего чемпионата по результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ».

В прошедшем сезоне Малком провел 27 матчей в РПЛ, забил 23 мяча и отдал 9 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата России.