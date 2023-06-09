Первый тренер Тикнизяна считает, что Наир провел свой лучший сезон в карьере

Александр Челпанов, первый тренер Наира Тикнизяна, оценил игру своего воспитанника в сезоне-2022/23.

«На данный момент Наир провел свой лучший сезон. Что касается вызова в сборную, он безумно этому рад. В наших личных беседах всегда подчеркивает, что с нетерпением ждет приезда в сборную. Сказал ему о том, что у него не будет перерыва на отдых, на что он ответил, что только этому рад. Ему хочется продолжать работать дальше, развиваться и постараться помочь сборной Армении добиться положительных результатов», — цитирует Челпанова Sport24.

24-летний защитник начинал свою карьеру в ЦСКА. Он перешел в «Локомотив» в 2021 году. В прошедшем сезоне Тикнизян провел 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.