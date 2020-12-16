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Малком посвятил победу над «Спартаком» Семаку и болельщикам

22:01
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Нападающий «Зенита» Малком подвел итог матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:1).

«Тяжело выбрать лучшего футболиста. Все бегали, все пахали за команду, — сказал Малком в эфире «Матч Премьер». — Очень рад, что команда завоевала три очка. Теперь надо немного отдохнуть и снова набирать ход.

Победу посвящаю тренеру, Богданычу. И болельщикам. Теперь надо думать о следующих матчах.

Мы выходим на каждый матч с мыслью о победе. Чемпионат, кубок или Лига чемпионов. Но ведь соперник тоже рассчитывает на это».

Зенит - Спартак

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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