Малком не сыграет с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды от «Рубина» (1:2) в матче 12-го тура российской премьер-лиги.

— Вы сказали, что у «Зенита» нехватка фланговых игроков. Почему же тогда летом клуб решил не возвращать Лесового?

— Потому что он перешел в другой клуб. У «Арсенала» была опция выкупа, он ей воспользовался и продал в другой клуб.

— В каком состоянии Жирков и Малком?

— У Жиркова была индивидуальная тренировка. Надеемся, он поможет в матче с «Боруссией». Малком в Германии не сыграет. (Гоша Чернов)