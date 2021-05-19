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Агент Вендела рассказал, останется ли игрок в «Зените» в следующем сезоне

16:08
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Один из представителей полузащитника «Зенита» Вендела агент Сезар Барбьери рассказал в комментарии «СЭ» о состоянии футболиста после травмы, а также поделился ожиданиями от будущего игрока в петербургском клубе.

Он получил повреждение на 12-й минуте матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Состояние Вендела лучше. Оно постепенно улучшается. Есть ли к нему интерес со стороны других клубов? Могу сказать, что он провел великолепный сезон, но мы остаемся в «Зените». Мы счастливы здесь», — сказал Барбьери «СЭ».

В текущем сезоне Вендел в чемпионате России провел 15 матчей и забил два мяча.

(Данил Алешин)

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