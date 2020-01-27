Малком хочет войти в историю «Зенита»

Нападающий «Зенита» Малком рассчитывает вписать свое имя в историю российского клуба. Сейчас бразилец восстанавливается от травмы и надеется сыграть с «Локомотивом».

— Мне очень комфортно в команде, ведь мы провели вместе довольно много времени, — сказал Малком в интервью официальном YouTube-каналу клуба. — Пока не получается разговаривать со всеми из-за языкового барьера, но, несмотря на это, взаимопонимание у меня со всеми ребятами на очень высоком уровне. Надеюсь, что в первом официальном матче с «Локомотивом» вы увидите меня на поле. Прямо сейчас моя цель — восстановиться на сто процентов, стать важным игроком для команды и войти в историю «Зенита».