Малком: «Бразильцы творили историю «Зенита» я тоже хочу стать идолом здесь»
22:05
Форвард «Зенита» Малком рассказал, почему он перешел в российский и чего хочет добиться здесь.
— Почему вы перешли в «Зенит»?
— Мной интересовались три или четыре команды, но именно «Зенит» очень хотел приобрести меня, и я выбрал его. Здесь играли бразильцы и творили историю. Я тоже хочу творить историю и стать идолом здесь. Болельщики очень любят меня. Тренеры всегда спрашивают, что мне нужно. Для меня было просто выбрать «Зенит», — сказал бразилец в интервью Marca.
В текущем сезоне 22-летний Малком провел два матча за «Зенит», пропустив большую часть сезона из-за травмы.
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