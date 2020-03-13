Максимилиан Филипп: «Учу русский, но у вас сложный алфавит»
21:58
Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп дал понять, что не обращает внимания на отзывы о его игре в российской прессе, поскольку плохо знает русский язык. Форвард в сегодняшнем матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ахмата» (3:2) отдал пас и забил гол.
— Я не читаю прессу на русском. Я учусь, но у вас сложный алфавит. Я не очень хорошо знаю русский, — сказал Филипп в эфире «Матч премьер». — Сейчас для нас главное наладить игру, нам не всегда удается доиграть матчи на высоком уровне.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи