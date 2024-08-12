Максименко выразил отношение к возможному возвращению Жиго в «Спартак»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении защитника «Марселя» Самюэля Жиго в московский клуб.

«Всегда рад видеть Сэма. Тяжело сказать, добавит ли он какого-то духа «Спартаку». Конечно, когда Жиго играл, он был ментальным лидером», — сказал Максименко «СЭ».

30-летний Жиго является игроком «Марселя». Француз выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год, провел 110 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

Александр Абустин