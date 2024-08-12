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Сегодня, 11:26

КДК РФС накажет Станковича за систематический выход за пределы технической зоны

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам 4-го тура РПЛ.

— По матчу «Ростов» — «Рубин» рассмотрим выходы за пределы технической зоны главных тренеров Валерия Карпина и Рашида Рахимова. Также поздний выход команды хозяев из раздевалки перед началом матча на две минуты тридцать секунд. Плюс у команды гостей поздний выход из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты.

Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева и выход за переделы технической зоны с выходом на поле главного тренера ЦСКА Марко Николича. У «Крыльев Советов» за пределы технической зоны выходил старший тренер Булатов, у «Факела» главный тренер Черевченко, также у команды задержка выхода на поле перед вторым таймом на две минуты тридцать секунд. Вдобавок, рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, — сказал Григорьянц «СЭ»

После 4-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на втором месте (9), «Локомотив» замыкает тройку (7).

Футбол
РПЛ
Артур Григорьянц
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
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