КДК РФС накажет Станковича за систематический выход за пределы технической зоны

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам 4-го тура РПЛ.

— По матчу «Ростов» — «Рубин» рассмотрим выходы за пределы технической зоны главных тренеров Валерия Карпина и Рашида Рахимова. Также поздний выход команды хозяев из раздевалки перед началом матча на две минуты тридцать секунд. Плюс у команды гостей поздний выход из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты.

Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева и выход за переделы технической зоны с выходом на поле главного тренера ЦСКА Марко Николича. У «Крыльев Советов» за пределы технической зоны выходил старший тренер Булатов, у «Факела» главный тренер Черевченко, также у команды задержка выхода на поле перед вторым таймом на две минуты тридцать секунд. Вдобавок, рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, — сказал Григорьянц «СЭ»

После 4-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на втором месте (9), «Локомотив» замыкает тройку (7).