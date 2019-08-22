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«Максименко — часть будущего сборной, а Бакаев может «взлететь». Ковалевски — о лидерах «Спартака»

09:59
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Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски после матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) отметил высокий уровень голкипера Александра Максименко и полузащитника Зелимхана Бакаева.

—  В прошлом сезоне Саша не всегда играл надежно, но для молодого парня это нормально, — приводят «РИА «Новости» слова Ковалевски. — Каждый вратарь учится через ошибки, нет такого голкипера, который не допускал ляпов. Если Максименко будет делать правильные выводы, он будет двигаться вперед.

Если продолжит и дальше так играть за «Спартак», то вполне реально может войти в число кандидатов в национальную команду. За будущее российских вратарей можно не беспокоиться. А Максименко часть этого будущего. Все в его руках и ногах.

Бакаев? C молодыми важно работать не только на тренировках, но и в жизни. Чтобы он правильно воспринимал информацию, которая в огромном количестве появляется вокруг него. Чтобы парень не «взлетел», не свернул с пути. Данные у Бакаева очень хорошие, и перспективы тоже.

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