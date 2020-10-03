Максим Шацких: «Исходя из ситуации, в которой оказался «Ротор», очко мы заслужили»

Старший тренер «Ротора» Максим Шацких остался доволен ничьей с «Уфой» (0:0) в 10-м туре Тинькофф-РПЛ. Волгоградцам были засчитаны два поражения из-за вспышки коронавируса.

— Исходя из ситуации, в которой мы оказались, многие ребята не в оптимальных кондициях, — сказал Шацких в эфире «Матч премьер». — Очко мы заслужили и по игре, и по моментам. Физическое состояние у ребят далеко не лучшее по известным причинам.

Старший тренер «Ротора» Максим Шацких остался доволен ничьей с «Уфой» (0:0) в 10-м туре Тинькофф-РПЛ. Волгоградцам были засчитаны два поражения из-за вспышки коронавируса.

— Исходя из ситуации, в которой мы оказались, многие ребята не в оптимальных кондициях, — сказал Шацких в эфире «Матч премьер». — Очко мы заслужили и по игре, и по моментам. Физическое состояние у ребят далеко не лучшее по известным причинам.