МакSим рассказала, будет ли еще выступать на матчах «Спартака»

Певица МакSим в интервью «СЭ» рассказала, будет ли еще выступать на матчах «Спартака».

— В «Лужниках» «Знаешь ли ты» пели и футболисты «Спартака». Удалось с кем-то пообщаться?

— Нет, лично с игроками «Спартака» я не общалась.

— «Спартак» для вас теперь точно не чужая команда. Следите за результатами?

— Я слежу в целом за спортивными событиями, так как сама люблю спорт и активный образ жизни.

— Честно, мы будем скучать по таким выступлениям, как в «Лужниках». Ждать ли вас и на других матчах с вашими композициями?

— Конечно же, ждать!