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«Урал» подписал защитника Эммерсона из «СКА-Хабаровска»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владис-Эммерсон Иллой-Айет.
Фото ФК Урал

Конголезский защитник Владис-Эммерсон Иллой-Айет перешел в «Урал» из «СКА-Хабаровска».

Как сообщает пресс-служба уральского клуба, 26-летний игрок подписал долгосрочный контракт.

Конголезский защитник выступал за «СКА-Хабаровск» с февраля 2021 года, соглашение было рассчитано на полтора года.

Иллой-Айет родился в Одессе. Там он начал заниматься футболом в местной СДЮШОР «Черноморец». За время своей карьеры Эммерсон играл за «Карпаты» из Львова, за тернопольскую «Ниву», донецкий «Олимпик», а также за датский клуб «Вайле».

Эммерсон вызывался в юношескую сборную Украины U-17 и молодежную сборную. 5 сентября 2017 года провел матч за национальную команду Республики Конго против Ганы, в котором отличился забитым мячом.

Источник: https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/fk-ural-usililsya-kongolezskim-zashhitnikom-iz-ska-habarovska
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