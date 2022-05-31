«Урал» подписал защитника Эммерсона из «СКА-Хабаровска»

Конголезский защитник Владис-Эммерсон Иллой-Айет перешел в «Урал» из «СКА-Хабаровска».

Как сообщает пресс-служба уральского клуба, 26-летний игрок подписал долгосрочный контракт.

Конголезский защитник выступал за «СКА-Хабаровск» с февраля 2021 года, соглашение было рассчитано на полтора года.

Иллой-Айет родился в Одессе. Там он начал заниматься футболом в местной СДЮШОР «Черноморец». За время своей карьеры Эммерсон играл за «Карпаты» из Львова, за тернопольскую «Ниву», донецкий «Олимпик», а также за датский клуб «Вайле».

Эммерсон вызывался в юношескую сборную Украины U-17 и молодежную сборную. 5 сентября 2017 года провел матч за национальную команду Республики Конго против Ганы, в котором отличился забитым мячом.