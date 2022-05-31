«Локомотив» объявил об уходе Мачея Рыбуса

«Локомотив» объявил об уходе защитника Мачея Рыбуса из команды.

Московский клуб и 32-летний поляк не стали продлевать контракт. Соглашение с футболистом действует до 30 июня 2022 года, после этого игрок покинет команду.

Рыбус перешел в «Локомотив» в июле 2017 года. В составе команды он дважды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

На счету Рыбуса 3 гола и 12 результативных передач в 136 матчах за «Локомотив».