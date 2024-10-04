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Ненахов: «Считаю, что у Севикяна действительно большое будущее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов оценил переход нападающего Эдгара Севикяна в московскую команду.

«Севикян — очень талантливый парень. Считаю, что у него действительно большое будущее. Только самое главное, чтобы Эдгар лишний раз не кипел в некоторых моментах, тогда у него будет все отлично», — цитирует Legalbet Ненахова.

6 сентября «Локомотив» объявил об аренде Эдгара Севикяна у «Ференцвароша» с правом выкупа. В этом сезоне в 17 матчах он забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Источник: Legalbet
Максим Ненахов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Эдгар Севикян
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