Полузащитник «Зенита» Барриос: «Первый сбор прошел хорошо»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал первый сбор команды, который прошел в Катаре.

— Первый сбор прошел хорошо. Непросто возвращаться после отпуска — надо всегда заново набирать форму. Но мы провели прекрасную работу. Чувствую, что кондиции возвращаются с каждой тренировкой. К сожалению, проиграли последний товарищеский матч, но изучили недочеты, перезагрузились в коротком перерыве и с нетерпением ждем Winline Зимний Кубок РПЛ. На втором слоре будет больше футбола, — сказал Барриос.

С 1 по 14 февраля в ОАЭ пройдет вторая часть зимних сборов «Зенита».