Агент Смольникова заявил, что футболиста не устроило предложение из Восточной Европы

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника Игоря Смольникова, рассказал «СЭ» о будущем своего клиента.

«К Смольникову есть интерес в Европе, — сказал Маньяков «СЭ». — Существует несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе предложения из России. Но Игорю было бы интересно поиграть в одном из европейских чемпионатов. Один вариант из Восточной Европы Игоря не устроил, хотя на мой взгляд, предложение было неплохим. Прорабатываем другие. Только сегодня разговаривал со спортивным директором одного из наших клубов. Сказал ему то же самое, что Смольникову интересны европейские команды, но это должен быть вариант, где спортивные амбиции будут удовлетворены».

Маньяков также отметил, что времени для принятия решения еще много.

«Трансферное окно во многих странах открыто до сентября. Время еще есть, мы никуда не торопимся. Все идет своим чередом», — добавил Маньяков.

Смольников выступал за «Краснодар» с августа 2020 года. В минувшем сезоне защитник провел за «быков» 32 матча и отдал одну результативную передачу. 8 июня стало известно, что клуб расторг контракт с 32-летним россиянином.