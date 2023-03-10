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Деменко — о матче красно-белых с «Факелом»: «Спартаку» некуда отступать»

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Факела» в 19-м туре РПЛ.

«Спартаку» некуда отступать, если у него еще есть надежда на борьбу за золотые медали. Хозяевам надо играть так, как во втором тайме с «Уралом», потому что в первом тайме был не тот футбол, который мы ожидаем от «красно-белых». А что касается предстоящего матча, «Факел» будет играть от обороны, он бьется за выживание, а хозяева предпочтут быстрый футбол. У «Спартака» не должно возникнуть проблем, чтобы набрать три очка», — цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Встреча «Спартак» — «Факел» пройдет на «Открытие Арене» в субботу, 11 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. В прошлом туре команда Гильермо Абаскаля на своем поле сыграла вничью с «Уралом» (2:2).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005043411_demenko_lokomotiv_ne_smojet_obyigrat_ahmat_a_cska_-_kryilya_sovetov
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Торпедо – Урал
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Спартак – Факел
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Ахмат – Локомотив
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