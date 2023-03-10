Деменко — о матче красно-белых с «Факелом»: «Спартаку» некуда отступать»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Факела» в 19-м туре РПЛ.

«Спартаку» некуда отступать, если у него еще есть надежда на борьбу за золотые медали. Хозяевам надо играть так, как во втором тайме с «Уралом», потому что в первом тайме был не тот футбол, который мы ожидаем от «красно-белых». А что касается предстоящего матча, «Факел» будет играть от обороны, он бьется за выживание, а хозяева предпочтут быстрый футбол. У «Спартака» не должно возникнуть проблем, чтобы набрать три очка», — цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Встреча «Спартак» — «Факел» пройдет на «Открытие Арене» в субботу, 11 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. В прошлом туре команда Гильермо Абаскаля на своем поле сыграла вничью с «Уралом» (2:2).