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Деменко — о новом тренере «Краснодара»: «Посмотрим, как Ивич адаптируется к российскому чемпионату»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал «СЭ» назначение на пост главного тренера клуба Владимира Ивича.

«Посмотрим, как быстро Ивич адаптируется к российскому чемпионату, к игрокам. Сергей Николаевич [Галицкий] выбирает тренеров, которые поработали за границей, русских не приглашают. Хотя, если посмотреть на историю «Краснодара», именно Мусаев, у которого были доверительные отношения с Сергеем Николаевичем, принес настоящие результаты клубу», — сказал Деменко «СЭ».

Деменко также прокомментировал назначение Александра Сторожука на пост главного тренера «Краснодара-2».

«Что касается Сторожука, как тренер ему все еще надо поднабраться опыта. Но в клубе он отработал очень достойно, команда при нем играла в футбол. Александр сделал хорошую команду», — добавил Деменко.

45-летний сербский специалист сменил Александра Сторожука на посту главного тренера «быков», подписав с клубом контракт сроком на два года.

Сам Сторожук стал главным тренером «Краснодара-2».

Владимир Ивич. «Краснодар» объявил о назначении Ивича главным тренером

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РПЛ
ФК Краснодар
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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 - : -
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