Деменко — о новом тренере «Краснодара»: «Посмотрим, как Ивич адаптируется к российскому чемпионату»

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал «СЭ» назначение на пост главного тренера клуба Владимира Ивича.

«Посмотрим, как быстро Ивич адаптируется к российскому чемпионату, к игрокам. Сергей Николаевич [Галицкий] выбирает тренеров, которые поработали за границей, русских не приглашают. Хотя, если посмотреть на историю «Краснодара», именно Мусаев, у которого были доверительные отношения с Сергеем Николаевичем, принес настоящие результаты клубу», — сказал Деменко «СЭ».

Деменко также прокомментировал назначение Александра Сторожука на пост главного тренера «Краснодара-2».

«Что касается Сторожука, как тренер ему все еще надо поднабраться опыта. Но в клубе он отработал очень достойно, команда при нем играла в футбол. Александр сделал хорошую команду», — добавил Деменко.

45-летний сербский специалист сменил Александра Сторожука на посту главного тренера «быков», подписав с клубом контракт сроком на два года.

Сам Сторожук стал главным тренером «Краснодара-2».