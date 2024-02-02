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2 февраля, 16:55

«Ростов» поздравил Карпина с 55-летием

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Ростов» на официальном сайте поздравил главного тренера команды Валерия Карпина с днем рождения.

«Желаем Вам, чтобы жизнь была наполнена яркими победами, крутыми достижениями и только положительными эмоциями! Крепкого Вам здоровья и семейного счастья», — сказано в сообщении клуба.

Карпин возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже работал в клубе — с 2017 по 2021 год. Также 55-летний специалист является главным тренером сборной России.

Источник: ФК Ростов
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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