«Ростов» поздравил Карпина с 55-летием

«Ростов» на официальном сайте поздравил главного тренера команды Валерия Карпина с днем рождения.

«Желаем Вам, чтобы жизнь была наполнена яркими победами, крутыми достижениями и только положительными эмоциями! Крепкого Вам здоровья и семейного счастья», — сказано в сообщении клуба.

Карпин возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже работал в клубе — с 2017 по 2021 год. Также 55-летний специалист является главным тренером сборной России.