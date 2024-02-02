«Ростов» поздравил Карпина с 55-летием
«Ростов» на официальном сайте поздравил главного тренера команды Валерия Карпина с днем рождения.
«Желаем Вам, чтобы жизнь была наполнена яркими победами, крутыми достижениями и только положительными эмоциями! Крепкого Вам здоровья и семейного счастья», — сказано в сообщении клуба.
Карпин возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже работал в клубе — с 2017 по 2021 год. Также 55-летний специалист является главным тренером сборной России.
Источник: ФК Ростов
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|18
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|
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|7
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|
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|
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|4
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|19
|
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|18
|4
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|9
|18-23
|17
|
14
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|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
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|
16
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|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
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|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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