Макаров вышел на замену в матче «Динамо» с «Локомотивом»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров вышел на замену в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Футболист появился на поле на 46-й минуте встречи, заменив Даниила Лесового.

25-летний Макаров пропустил кубковый матч со «Спартаком» и игру 11-го тура чемпионата России против «Факела» (0:0). Позже главный тренер бело-голубых Марцел Личка заявил, что дал игроку выходные на эти встречи.