Макаров вышел на замену в матче «Динамо» с «Локомотивом»
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров вышел на замену в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Футболист появился на поле на 46-й минуте встречи, заменив Даниила Лесового.
25-летний Макаров пропустил кубковый матч со «Спартаком» и игру 11-го тура чемпионата России против «Факела» (0:0). Позже главный тренер бело-голубых Марцел Личка заявил, что дал игроку выходные на эти встречи.
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|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
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|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
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|18
|
6
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|5
|2
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|
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|2
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|16-18
|17
|
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|
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|4
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|3
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|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
14
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
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|0
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|6
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|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
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|
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Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
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|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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