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Сегодня, 17:51

Бобер считает, что «Спартак» потерял в популярности среди болельщиков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Легендарный футболист самарских «Крыльев Советов» Антон Бобер заявил, что «Спартак» потерял в популярности среди болельщиков.

«Какая команда в РПЛ самая популярная? Я как житель Самары и болельщик «Крыльев Советов» вижу большую популярность нашей команды. Думаю, для каждого города своя команда предпочтительнее. Сейчас нет такого, как раньше было, что вся страна болеет за «Спартак». Безоговорочной популярности «Спартака» в стране уже нет. Если говорить о «Зените», конечно, они прибавили в популярности за счет стольких побед в чемпионате подряд. Другое дело, что они потеряли возможности представлять страну на европейской арене. С международными турнирами за «Зенит» бы больше нейтральных болельщиков болело», — приводит слова Бобра Legalbet.

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 11 матчах. Лидирует — «Краснодар» (27 очков).

Источник: https://legalbet.ru/news/legenda-krilev-sovetov-bobyor-bezogovorochnoj/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Антон Бобер
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Макаров вышел на замену в матче «Динамо» с «Локомотивом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
6
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
7
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
14
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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