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Сегодня, 17:29

Федотов назвал закономерной ничью ЦСКА с «Рубином»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча против «Рубина» (0:0) в 12-м туре РПЛ.

«Думаю, итог матча закономерен. Создается впечатление, что мы могли победить, но обе команды сражались и показывали свой класс. Хотели победить, но вышла нулевая ничья, хотя моменты у нас были. Мы даже забили гол, имели хорошие возможности, которыми не смогли распорядиться», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА набрал 18 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Рубина» — 13 очков и 10-е место.

Армейцы в следующем матче примут «Краснодар» 29 октября. Казанцы дома сыграют с «Балтикой» 27 октября.

Источник: ФК ЦСКА
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
6
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
7
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
14
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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