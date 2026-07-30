КОНКАКАФ отвергла предложение Инфантино о продаже доли чемпионата мира

Члены Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) отклонили предложение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Решение было принято по итогам экстренного совещания, которое прошло в четверг.

«КОНКАКАФ — это конфедерация, объединенная любовью к нашей игре, где футбол стоит на первом месте. Руководствуясь этой философией, за последние 10 лет мы с нуля построили организацию, основанную на служении, прозрачном управлении и долгосрочном попечительстве футбола. История показала ФИФА и футбольной семье, что происходит, когда хранители игры теряют из виду эти ценности. На встрече члены организации выразили глубокую обеспокоенность отсутствием должного процесса вокруг предложения, искусственно коротким сроком, навязанным сверху, и отсутствием какого-либо рассмотрения или одобрения со стороны соответствующих органов управления ФИФА. Кроме того, была поставлена под сомнение необходимость инвестиций частного капитала для финансирования новых и существующих программ после самого прибыльного в истории чемпионата мира. Обсуждение подтвердило необходимость большей прозрачности и правильного управления. Поэтому КОНКАКАФ и ее 41 ассоциация отвергли предложение», — говорится в сообщении организации.

30 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что 55 стран-ассоциаций приняли решение бойкотировать турниры ФИФА.