Махачкалинское «Динамо» выйдет из отпуска 10 июня

Махачкалинское «Динамо» 10 июня начнет сбор в Дагестане в рамках подготовки к сезону-2025/26, сообщает клубная пресс-служба.

В первые дни будет проходить углубленное медицинское обследование. Затем команда приступит к интенсивной предсезонной подготовке.

Сбор в Дагестане продолжится около 10 дней, 23 июня начнется сбор в Кисловодске, который продлится две недели.

В сезоне-2024/25, который стал для «Динамо» дебютным в РПЛ, махачкалинцы заняли 11-е место в турнирной таблице.