В Госдуме РФ отложили круглый стол по вопросу возвращения пива на стадионы

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил о переносе круглого стола по вопросу возвращения пива на стадионы на неопределенный срок.

«Сегодня круглого стола по вопросу допуска пива на стадионы не будет. Он перенесен по просьбе правительства», — цитирует Свищева РИА «Новости».

По словам депутата, еще не завершилась работа по ранее заказанному социологическому исследованию. Когда оно будет готово, назначат новую дату круглого стола.

«В интересах клубов и владельцев стадионов быстрее принять решение. Если скажут «да», то мы начинаем работать. Если «нет», то мы закрываем тему», — добавил Свищев.

Ранее депутат рассказал «СЭ», что основным оппонентом возвращения пива на стадионы было Министерство здравоохранения. Сейчас у ведомства уже нет категорической позиции, там попросили провести соцопрос.

«По мнению Минздрава, население не поддерживает законопроект, поэтому запросили. Важен результат, хотим уже разобраться», — уточнил депутат.