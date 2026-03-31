У Кучаева и Радионовой родилась вторая дочь

У фигуристки Елены Радионовой и футболиста «Ростова» Константина Кучаева родилась вторая дочь.

«Желаем малышке расти здоровой и веселой на радость родителям!» — написано в соцсетях ростовчан.

Первая дочь у них родилась в июне 2024 года. Радионова и Кучаев поженились в июне 2023-го.

28-летний полузащитник провел в этом сезоне 18 матчей за «Ростов» во всех турнирах и забил один гол.