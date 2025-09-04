Махачкалинское «Динамо» хочет купить защитника «Лиона» Лаазири

Как стало известно «СЭ», махачкалинское «Динамо» хочет приобрести защитника «Лиона» Ашрафа Лаазири. Российский клуб предложил французам 400 тысяч евро за 22-летнего марокканца.

Контракт игрока с «Лионом» рассчитан до лета 2027 года. В прошедшем сезоне Лаазири провел на правах аренды в бельгийском клубе «РВДМ» 30 матчей, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.