Магомед-Шапи Сулейманов: «Роль запасного меня не устраивает»

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России объяснил, почему много разговаривал с судьей. Также форвард отметил, что ему не нравится выходить на замену, он хочет начинать матч в стартовом составе.

— У вас сейчас роль джокера в команде?

— Она меня не устраивает. Все об этом знают, в том числе и руководство. Я общался со всеми, у меня есть своя позиция. Я высказал руководству свое мнение. Когда выхожу на поле, то доказываю в каждой игре. Надеюсь, что в следующем матче буду в стартовом составе.

— У вас есть понимание, что если не играть матчи целиком, то можно не попасть в сборную и не поехать на чемпионат Европы? Или пока не думаете об этом?

— Не думаю. В этой роли я провел сезон-2018/19, тогда был доволен. А уже на следующий сезон я доказал, что я могу играть. И все это видели. Поэтому меня такая роль не устраивает. Если бы я был слабее кого-то в команде, то слова не сказал бы.

— Физически вы можете выдерживать все 90 минут на поле?

— Сколько матчей подряд я играл по 90 минут, мы проводил по три игры в неделю. Я выдерживал. Почему сейчас, играя один матч в неделю, не буду выдержать?

— Чувствуете, что прибавляете?

— Я знаю, что прибавляю. И все в клубе говорят об этом. И сам это чувствую.

— Вы много разговаривали с судьей, когда Роман Зобнин получил вторую желтую карточку. Посчитали, что это был фол последней надежды и спартаковец наиграл на красную?

— С судьей не разговаривал. Я лежал, а Джикия подошел и начал меня поднимать. Я спросил арбитра, зачем Джикия меня трогает. Он начал показывать Зобнину вторую желтую карточку и сказал мне, чтобы я спокойно лежал дальше.

— Какие эмоции вызвали у вас споры соперника с судьей?

— Я такой человек, что если вижу, то говорю. Сегодня было адекватное судейство. (Елена Григорьевская)