Магомед Оздоев: "Уход Паредеса — большая потеря для "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев назвал потерей уход из команды Леандро Паредеса. Аргентинец во вторник присоединился к "ПСЖ".

– Паредес – отличный игрок, не зря он перешел в такой клуб, как "ПСЖ", - цитируют "Известия" Оздоева. - Для него этот трансфер – большой шаг вперед, а для нашей команды – серьезная потеря. В то же время для любого игрока центра полузащиты уход Леандро – дополнительная мотивация, чтобы еще больше работать и доказывать свою состоятельность.