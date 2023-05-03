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Мацукатов поделился мнением о вылете «Рубина» из РПЛ по итогам сезона-2021/22

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Воспитанник «Краснодара» Алекс Мацукатов поделился мнением о вылете «Рубина» из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

«Это однозначно урок. «Рубину» в этом плане не повезло. Всегда хорошо иметь вторую команду, даже Слуцкий говорил, что «Краснодару» повезло, что у него были хоть какие-то футболисты, заигранные на уровне ФНЛ. Поэтому стройте академии, создавайте вторые команды — и у вас будет какая-то подстраховка. В структуру «Акрона» вошла Академия Коноплева, будет вторая команда — они учатся на чужих ошибках», — приводит слова Мацукатова Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 «Рубин» занял 15-е место в чемпионате России и покинул Премьер-Лигу впервые с 2003 года. После 29-ти туров Первой лиги нынешнего сезона казанский клуб идет на втором месте в турнирной таблице и претендует на прямой выход в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/vospitannik-krasnodara-macukatov-vylet-rubina-odnoznachno-urok-stroite-akademii-sozdavaite-vtorye-komandy-248179/
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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