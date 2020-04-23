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Люк Зоа надеется, что его сын будет играть в «Спартаке»

10:50
Люк Зоа. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Люк Зоа. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Бывший защитник «Спартака» Люк Зоа в интервью «СЭ» рассказал о том, что его сын Кильян собирается стать футболистом.

— Вам 41 год. Какая у вас цель? — вопрос камерунцу.

— Я хочу работать в футболе, заниматься агентской деятельностью. Конечно, мне важно, чтобы успехов добился мой 13-летний сын Кильян.

— Он может оказаться в «Спартаке»?

— Я надеюсь, что он будет играть в России. Он — центральный защитник, как я. Если все сложится удачно, то он будет играть в «Спартаке». (Гоша Чернов)

Полностью интервью с Люком Зоа читайте — здесь

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