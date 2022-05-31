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Уилкшир о Шварце: «Его запомнят как одного из лучших тренеров «Динамо» за последние годы»

Люк Уилкшир отреагировал на уход Сандро Шварца из «Динамо»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Люк Уилкшир.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход главного тренера бело-голубых Сандро Шварца.

«Уверен, что Шварца запомнят как одного из лучших тренеров «Динамо» за последние годы. Его знания, страсть желание победить были очевидны!», — сказал Уилкшир «СЭ».

Шварц объявил об уходе на пресс-конференции после поражения в финале БЕТСИТИ Кубка России от «Спартака» (1:2).

43-летний немец возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24. В минувшем сезоне команда заняла третье место в РПЛ.

Люк Уилкшир
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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Краснодар

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