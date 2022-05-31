Уилкшир о Шварце: «Его запомнят как одного из лучших тренеров «Динамо» за последние годы»

Люк Уилкшир отреагировал на уход Сандро Шварца из «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход главного тренера бело-голубых Сандро Шварца.

«Уверен, что Шварца запомнят как одного из лучших тренеров «Динамо» за последние годы. Его знания, страсть желание победить были очевидны!», — сказал Уилкшир «СЭ».

Шварц объявил об уходе на пресс-конференции после поражения в финале БЕТСИТИ Кубка России от «Спартака» (1:2).

43-летний немец возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24. В минувшем сезоне команда заняла третье место в РПЛ.