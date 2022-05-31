«Крылья Советов» близки к выкупу защитника Барача у «Сочи» за 500 тысяч евро

«Крылья Советов» выкупят арендованного у «Сочи» защитника Матео Барача, сообщает Metaratings.

По данным источника, самарский клуб заплатит за 27-летнего хорвата 500 тысяч евро. Игрок подпишет контракт с «Крыльями Советов» по схеме «2+1». Зарплата футболиста в новой команде будет такой же, какой была в «Сочи».

«Крылья Советов» арендовали Барача у «Сочи» в феврале 2022 года. Защитник забил 1 гол в 6 матчах за самарцев.