«Партизан» и «Црвена Звезда» интересуются защитником «Сочи» Родригао

«Партизан» и «Црвена Звезда» проявляют интерес к защитнику «Сочи» Родригао, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, оба клуба готовы предложить за 26-летнего бразильца от 2 до 3 миллионов евро.

При этом, один из клубов уже сделал предложение «Сочи» на 3 миллиона евро.

Отмечается, что «Црвена Звезда» рассматривает защитника в качестве возможной замены Страхине Эраковичу, который летом может перейти в более сильный европейский чемпионат.

В прошедшем сезоне Родригао забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 31 матче за «Сочи» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.