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«Партизан» и «Црвена Звезда» интересуются защитником «Сочи» Родригао

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Партизан» и «Црвена Звезда» проявляют интерес к защитнику «Сочи» Родригао, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, оба клуба готовы предложить за 26-летнего бразильца от 2 до 3 миллионов евро.

При этом, один из клубов уже сделал предложение «Сочи» на 3 миллиона евро.

Отмечается, что «Црвена Звезда» рассматривает защитника в качестве возможной замены Страхине Эраковичу, который летом может перейти в более сильный европейский чемпионат.

В прошедшем сезоне Родригао забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 31 матче за «Сочи» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/partizan-i-tsrvena-zvezda-interesuyutsya-zashchitnikom-sochi-rodrigao-1279237/
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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21.05 17:00
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