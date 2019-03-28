18:03 | Футбол — РПЛ

"Любую возможность надо хватать за хвост". Основной жизненный принцип Айртона

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Защитник "Спартака" Айртон заявил, что в жизни следует пользоваться любой возможностью. 21-летний бразилец добавил, что вынес данный принцип из детства.  

- Самый ценный совет - тот же, что и слоган по жизни: "Никогда не сдаваться", - сказал Айртон в интервью клубной пресс-службе. - Кто-то сказал мне эту фразу еще в детстве.

Вы сами знаете, что я из бразильской глубинки. Оттуда непросто выбиться в люди. Поэтому любую возможность в жизни надо хватать за хвост, иначе она может просто не повториться. Вот этот принцип я вынес из детства. Мне не стыдно сейчас об этом рассказывать. 

Напомним, Айртон перешел в "Спартак" в декабре 2018 года. Он провел 7 матчей за красно-белых, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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