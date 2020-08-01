«Любого футболиста запоминают по трофеям». Дзюба считает, что сезон для него сложился практически идеально
18:32
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что прошедший сезон РПЛ сложился для него практически идеально.
— Хотелось два года подряд стать лучшим игроком и чемпионом. Все это добавляло мотивации, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ». — Безумно рад и счастлив, что это получилось.
Я стал более спокойным, рассудительным. И, надеюсь, более разносторонним.
Связываю свою дальнейшую карьеру с «Зенитом», с Санкт-Петербургом. Надеюсь, что еще будут титулы и победы. Любого футболиста запоминают по трофеям.
Не считая Лигу чемпионов, сезон почти идеальный.
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
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