«Любого футболиста запоминают по трофеям». Дзюба считает, что сезон для него сложился практически идеально

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что прошедший сезон РПЛ сложился для него практически идеально.

— Хотелось два года подряд стать лучшим игроком и чемпионом. Все это добавляло мотивации, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ». — Безумно рад и счастлив, что это получилось.

Я стал более спокойным, рассудительным. И, надеюсь, более разносторонним.

Связываю свою дальнейшую карьеру с «Зенитом», с Санкт-Петербургом. Надеюсь, что еще будут титулы и победы. Любого футболиста запоминают по трофеям.

Не считая Лигу чемпионов, сезон почти идеальный.