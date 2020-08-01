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«Любого футболиста запоминают по трофеям». Дзюба считает, что сезон для него сложился практически идеально

18:32
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что прошедший сезон РПЛ сложился для него практически идеально.

— Хотелось два года подряд стать лучшим игроком и чемпионом. Все это добавляло мотивации, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ». — Безумно рад и счастлив, что это получилось.

Я стал более спокойным, рассудительным. И, надеюсь, более разносторонним.

Связываю свою дальнейшую карьеру с «Зенитом», с Санкт-Петербургом. Надеюсь, что еще будут титулы и победы. Любого футболиста запоминают по трофеям.

Не считая Лигу чемпионов, сезон почти идеальный.

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