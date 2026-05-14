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Лунев о стычке с Диего Костой: «Латиноамериканцы «Краснодара» заводные, но зла ни на кого не держу»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев рассказал о стычке с защитником «Краснодара» Диего Костой в конце матча 29-го тура против «быков» (2:1).

— «Краснодар» за последние годы стал раздражителем для «Динамо», всегда получаются эмоциональные встречи, даже на сборах, поэтому было важно победить.

— С «быками» у динамовцев постоянно какие-то стычки, и сейчас вы сошлись с Диего Костой после гола Сергеева. Это уже что-то личное?

— Нет, я ни на кого персонально зла не держу. Да, в играх постоянно возникает напряжение, бьют эмоции, их латиноамериканцы заводные, но все это остается на футбольном поле. Хорошая команда, сильные исполнители — с «Краснодаром» всегда интересно встречаться.

Из-за поражения от «Динамо» «Краснодар» упустил лидерство в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 за 1 тур до конца. «Быки» идут вторыми с 63 очками, на первой строчке — «Зенит» с 65 очками.

В заключительном, 30-м туре РПЛ «Краснодар» примет на своем поле «Оренбург», а «Зенит» встретится на выезде с «Ростовом».

Андрей Лунев.«Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею». Интервью Андрея Лунева

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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