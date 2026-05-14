Лунев о стычке с Диего Костой: «Латиноамериканцы «Краснодара» заводные, но зла ни на кого не держу»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев рассказал о стычке с защитником «Краснодара» Диего Костой в конце матча 29-го тура против «быков» (2:1).

— «Краснодар» за последние годы стал раздражителем для «Динамо», всегда получаются эмоциональные встречи, даже на сборах, поэтому было важно победить.

— С «быками» у динамовцев постоянно какие-то стычки, и сейчас вы сошлись с Диего Костой после гола Сергеева. Это уже что-то личное?

— Нет, я ни на кого персонально зла не держу. Да, в играх постоянно возникает напряжение, бьют эмоции, их латиноамериканцы заводные, но все это остается на футбольном поле. Хорошая команда, сильные исполнители — с «Краснодаром» всегда интересно встречаться.

Из-за поражения от «Динамо» «Краснодар» упустил лидерство в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 за 1 тур до конца. «Быки» идут вторыми с 63 очками, на первой строчке — «Зенит» с 65 очками.

В заключительном, 30-м туре РПЛ «Краснодар» примет на своем поле «Оренбург», а «Зенит» встретится на выезде с «Ростовом».