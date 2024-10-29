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Сегодня, 07:21

Лунев объяснил проблемы «Динамо» в обороне после победы над «Химками»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев после победы над «Химками» (4:3) в 13-м туре РПЛ ответил на вопрос о проблемах команды в обороне.

«Как мы пропустили первые два гола? Заброс — подбор — гол. Наверное, это концентрация. Первый гол пропустили, когда соперник начал после нашего гола с центра поля. Не умаляю достоинств соперника. Борьбу можно проиграть, безусловно. Но в таких ситуациях, когда идет длинный пас и нужен подбор, необходима повышенная концентрация», — цитирует Лунева «РБ Спорт».

После 13 матчей «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Лунев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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2
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3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
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 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
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10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
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 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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