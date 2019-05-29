Лунев назвал Сафонова перспективным голкипером

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев включил голкипера "Баварии" Мануэля Нойера​ в список лучших голкиперов мира, сообщает официальный сайт питерцев. 27-летний россиянин назвал Матвея Сафонова из "Краснодара"​ перспективным футболистом.

– Кто из вратарей мира сейчас самые-самые?

– Их много. Тер Штеген, Облак, Де Хеа, Нойер, Алиссон, Эдерсон… Сейчас еще поток молодых хороших вратарей идет. В "Фиорентине" играет Ляфон. Наш краснодарский Сафонов тоже очень перспективный парень. Много вратарей 1998 – 2000 годов рождения, которые вполне солидного уровня, – приводит слова Лунева пресс-служба "Зенита".

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