Сегодня, 11:37

Лунев, Макаров и Осипенко тренируются в общей группе «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент

Футболисты «Динамо» Денис Макаров, Андрей Лунев и Максим Осипенко тренируются в общей группе перед матчем с 16-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо», передает корреспондент «СЭ» с места событий.

Защитник «Динамо» Хуан Касерес должен вернуться в расположение команды сегодня, 20 ноября.

Полузащитник Макаров в сезоне-2025/26 в 12 матчах забил 3 гола, у защитника Осипенко 2 гола в 15 матчах, вратарь Лунев пропустил 13 голов в 8 матчах.

Андрей Лунев
Денис Макаров
Максим Осипенко
ФК Динамо (Москва)
Хуан Касерес
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Агент Силаса рассказал об интересе «Краснодара» к футболисту
Карасев назначен главным арбитром дерби «Спартак» — ЦСКА в 16-м туре РПЛ, Егоров судит игру «Локомотива» и «Краснодара»
Агент Силаса заявил о готовности футболиста к переезду в Россию
Источник: «Крузейро» намерен подписать нападающего «Зенита» Педро
Азартные игры «Спартака». Поиски главного тренера могут затянуться. Колонка Казакова
Станкович — рекордсмен «Спартака» по трансферным тратам. 83,5 миллиона евро за полтора года!
