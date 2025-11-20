Лунев, Макаров и Осипенко тренируются в общей группе «Динамо»

Футболисты «Динамо» Денис Макаров, Андрей Лунев и Максим Осипенко тренируются в общей группе перед матчем с 16-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо», передает корреспондент «СЭ» с места событий.

Защитник «Динамо» Хуан Касерес должен вернуться в расположение команды сегодня, 20 ноября.

Полузащитник Макаров в сезоне-2025/26 в 12 матчах забил 3 гола, у защитника Осипенко 2 гола в 15 матчах, вратарь Лунев пропустил 13 голов в 8 матчах.