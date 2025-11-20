Источник: «Крузейро» намерен подписать нападающего «Зенита» Педро
«Крузейро» намерен подписать нападающего «Зенита» Педро, сообщил журналист Педро Рамиро.
По данным источника, сумма трансфера 19-летнего бразильца может составить 30 миллионов евро.
Ранее ESPN сообщал, что футболистом интересовался «Аль-Ахли», который был готов заплатить за него 55 миллионов евро. Также была информация о переговорах с «Аль-Иттихадом» с суммой трансфера 35 миллионов евро.
Педро играет за «Зенит» с февраля 2024 года. Его контракт действует до 31 декабря 2028 года.
В сезоне-2025/26 нападающий в 20 матчах забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Новости