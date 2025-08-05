Лукин — о судействе в матче «Зенит» — ЦСКА: «Будем делать так, чтобы выигрывали в 3-4 мяча, тогда вопросов не будет»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал «СЭ» судейство в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

— Мы очень достойно сыграли, особенно первый тайм, — начал Лукин. — Хорошо контролировали мяч, владели преимуществом. Очень обидно, что мы не выиграли сегодня. Но я горд своей командой, пацанами. Считаю, что если мы так же продолжим, то у нас большое будущее.

— Есть вопросы к судейству?

— Все всё видели. Очень сложно играть, когда по каждому спорному моменту судьи принимают такое решение. Не хочу комментировать, значит, будем делать так, чтобы выигрывали в 3-4 мяча, тогда вопросов не будет, — сказал Лукин «СЭ».

ЦСКА после 3-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 5 очков.