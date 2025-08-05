Защитник ЦСКА Лукин: «Очень благодарен Челестини за доверие»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин ответил «СЭ» на вопрос о доверии главного трненера Фабио Челестини.

— В последних играх ты стал игроком основы.

— Очень благодарен Фабио за доверие. Очень комфортно себя ощущаю. Играл с «Зенитом» левым центральным защитником. Спасибо большое Челестини за доверие.

— Как изменилась игра в обороне после прихода Челестини?

— Мы играем храбро, в более атакующий футбол, рискуем. Это очень нравится. Будем работать дальше, есть куда расти.

21-летний Лукин в этом сезоне провел за ЦСКА 3 матча и не отметился результативными передачами.