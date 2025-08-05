Семин: «Локомотив» хорошо выполняет черновую работу, как это и делал раньше»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил выступление железнодорожников в текущем сезоне РПЛ.
«Локомотив» хорошо подготовился к сезону. Хорошее физическое состояние команды, они выполняют черновую работу. Делают это хорошо, как «Локомотив» делал раньше. Эти 9 очков закономерны, чудес и случайностей не бывает. Начали в темпе чемпионского сезона-2017/18? Когда-то победы должны быть. Все команды, которые были чемпионами, хотели бы это повторить. Это касается всех команд», — сказал Семин «СЭ».
«Локомотив» набрал 9 очков в 3 турах и занимает 1-е место в таблице РПЛ.
Новости