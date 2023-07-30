Лукас Вера: «Было много слухов о моем уходе в «Локо», «Динамо». Но мне комфортно в «Оренбурге»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о слухах об уходе в другой клуб РПЛ, а также о получении гражданства РФ.

«Было много слухов о моем уходе в «Локо», «Динамо». Но мне комфортно в «Оренбурге», все устраивает в этом клубе. Российской паспорт мне предложили сделать в клубе. Это неплохо для моего будущего. Это шанс оказаться в сборной. Такая цель есть. Когда паспорт будет готов? Не знаю», — заявил Вера.

Аргентинец перешел в «Оренбург» в июле 2022 года. 26-летний Вера провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.