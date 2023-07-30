«Факел» — «Локомотив»: Дзюба открыл счет в матче

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба открыл счет в матче второго тура чемпионата России с «Факелом».

34-летний форвард отметился на 13-й минуте встречи, забив свой первый гол в сезоне. Дзюба прервал свою безголевую серию, которая длилась с 30 апреля.

Футболисты воронежской команды были недовольны после забитого мяча — по их мнению Дзюба нарушил правила. Гол был засчитан, ВАР встречи Артур Федоров не стал приглашать главного арбитра встречи Василия Казарцева посмотреть момент.