Вера: «На тему получения гражданства РФ можно будет говорить в следующем сезоне»
Полузащитник «Химок» Лукас Вера вернется к вопросу с получением гражданства России в следующем сезоне.
«Я спокоен. На эту тему можно будет говорить в следующем сезоне. В первой части сезона отметил бы своих новых партнеров по команде. Они много мне помогают в новом клубе», — цитирует ТАСС Веру.
27-летний аргентинец с 2022 года выступает в России. Прошлым летом он перешел из «Оренбурга» в «Химки».
В этом сезоне Вера сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Источник: ТАСС
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|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
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|7
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
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Зенит – ЦСКА
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|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
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|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
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|14:00
|
Химки – Факел
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|2.03
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Спартак
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|
Алексей Батраков
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|
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|
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Бителло
Динамо
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
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Оренбург
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|1
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